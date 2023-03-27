"Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины": Кулеба проиграл бутылку вина главе МИД Британии
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба передаст бутылку вина своему британскому коллеге Джеймсу Клеверли, поскольку проиграл пари на результат футбольного матча между Украиной и Англией
Об этом он написал в twitter.
Кулеба заметил, что долго сомневался с выбором вина, однако выбрал одно от украинского теннисиста Сергея Стаховского.
"Пари есть пари. Выбрать было непросто, есть много хороших украинских вин - Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Сергей Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – пишет он.
Глава МИД Великобритании прокомментировал этот пост и отметил, что Украина еще обязательно победит в более важном поединке.
"Хотя вы не выиграли сегодня, я знаю, что Украина выиграет в конце", – пишет он.
- 26 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заключил пари с британским коллегой Джеймсом Клеверли на результат игры отбора Евро-2024 между Украиной и Англией.
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