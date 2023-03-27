Об этом он написал в twitter.

Кулеба заметил, что долго сомневался с выбором вина, однако выбрал одно от украинского теннисиста Сергея Стаховского.

"Пари есть пари. Выбрать было непросто, есть много хороших украинских вин - Шабо, Бейкуш, Колонист. Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Сергей Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – пишет он.

Глава МИД Великобритании прокомментировал этот пост и отметил, что Украина еще обязательно победит в более важном поединке.

"Хотя вы не выиграли сегодня, я знаю, что Украина выиграет в конце", – пишет он.