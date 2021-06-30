"Однажды это произойдет": МИД Польши о вступлении Украины в НАТО
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что вступление Украины в НАТО когда-нибудь состоится
Об этом сообщает Gazeta Prawna, передает РБК-Украина.
"Вопрос присоединения Украины к НАТО находится в порядке с 1998 года. Однажды это произойдет. Украина делает все возможное, чтобы добиться необходимых целей", - заявил Пшидач.
Также Пшидач вспомнил вопросы соблюдения Минских соглашений.
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