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Война с Россией: хроника
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OPINION

Однажды

МАЙКЛ Мышкало
20 мая, 2023 суббота
18:01
Мнение

Однажды мы перестанем слышать звуки сирен, бояться ракет и читать о смерти. Читать о гибели на минном поле, под завалами, о потерях в бою солдат ВСУ

Нам скажут правду, нам скажут цену, цену нашей свободы. Две-три недели это работало в начале войны, это больше не работает. Сколько погибло, ранено, кто до сих пор в плену. Надо быть готовым услышать эти цифры.

Рубрика "Война в Украине" исчезнет со страниц газет и журналов – военные корреспонденты, эксперты, все эти комментаторы, блоггеры, фальшивые, реальные, все это неважно, поедут писать о терриконах Донбасса, сборе кукурузы или арбузов на нашем юге, в степях Украины, в Крыму.

…И о политике, а как же без нее. И не надо иллюзий. Нас снова разъединят политики, мы все это проходили. И это все уже начинается: кто сдал, кто продал, с кем договорился, кто во всем виноват, "если бы не он, не было бы войны". Мы все это проходили. Вся эта фальшь, вся эта игра на эмоциях в телестудиях, вся эта показуха на камеры, эти красивые слова, это украинство напоказ, а в телефоне русский шансон.

Не надо иллюзий. Нас снова разъединят политики, мы все это проходили. И это все уже начинается: кто сдал, кто продал, с кем договорился, кто во всем виноват, "если бы не он, не было бы войны". Мы все это проходили. Вся эта фальшь, вся эта игра на эмоциях в телестудиях, вся эта показуха на камеры, эти красивые слова, это украинство напоказ, а в телефоне русский шансон

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Они воровали миллионами, они годами воровали у нас. У нас не было нормальных дорог, школ, больниц, жилья, а они строили дворцы. Они заразили этим вирусом всех слабых, жадных, нищих.

Будем честны с собой, таких было много, еще есть тысячи, если не миллион, один два. Этих холопов, рабов, готовых служить и продаваться за деньги, которые ели из их рук, готовых служить, как собаки, за еду, за тепло, за миску баланды. Забыли черные мешки, в которых тонна наличных в долларах? Кому это нам не сказали.

Да, он уродина, и он не один, их много. Это никуда не исчезло. И не исчезнет как снег. Это нужно искоренить, с этим нужно беспощадно бороться. И службы для этого есть, потому что оно будет дальше уничтожать нас изнутри, делать слабыми, мы не можем быть такими.

Взятка судьи в три миллиона, когда по копейке собирают на дрон, тепловизор, аптечку. Машины, которые люди покупают для армии, для военных, а они гоняют на Бентли, они покупают Ламборгини, это сейчас, это в то время, когда у нас дальше война, гибнут люди и в сторону Киева летит облако шахедов.

Взятка судье в три миллиона, когда по копейке собирают на дрон, тепловизор, аптечку. Машины, которые люди покупают для армии, для военных, а они гоняют на Бентли, они покупают Ламборгини, это сейчас, это во время, когда у нас дальше война, гибнут люди и в сторону Киева летит облако шахедов

Их дети никогда не будут начальниками наших детей, этого больше не будет. Зло должно быть наказано. Их виллы, их яхты, охрана частная, районы, закрытые для всех и от всех, — это их не спасет, мы накажем, если этого не сделает закон.

Вена, Монако, Дубай – пусть остаются там. Пусть умирают, сдохнут в роскоши там, пусть их там всех похоронят в песках, в мавзолеях, чтобы их гены, их потомство, их дети, эти мажоры, которым выдали все, только душу не дали, эти бациллы коррупции, подкупа, обмана, лжи, пусть останутся там.

Нам нужна новая Украина. Мы рашизм побороли, поборем и это.

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Рашизм, русский рейх, это не Путин, это русский народ. Это больное общество, дикий народ. Их пленные – никто не раскаялся, не признал вины, даже тени как-то стыда, совести, чести. У них этого нет, и никогда не было. Аудиозаписи их разговоров с матерями, женами, малыми детьми, мат на маме, — это язык животных. Мы убьем этого фюрера, они выберут нового. Они так живут всю жизнь, орда так жива, они любят хана, генсека, царя, не важно, они иначе не могут. За тысячу лет они не изменились.

Сколько там адекватных, обычных? Один, два, три миллиона? А остальные сто сорок? Но они ненавидят нас только за то, что мы есть, да, просто украинцы. Рашизм – это яд и они больны там все, все без исключения. Их либералы также и бежавшие от войны, их сопли "там наши мальчики".

Ваши "мальчики" пришли убивать наших детей, пытать родителей и насиловать наших девушек, женщин и наших жен. Ваши "мальчики" - изверги, звери, военные преступники. Ваши "мальчики" - варвары, они жгли книги, разрушали и грабили музеи и воровали картины, воровали все, наше зерно, унитазы, даже стиральные машины и грязное белье

Ваши "мальчики" пришли убивать наших детей, пытать родителей и насиловать наших девушек, женщин и наших жен. Ваши "мальчики" - изверги, звери, военные преступники. Ваши "мальчики" - варвары, они жгли книги, разрушали и грабили музеи и воровали картины, воровали все наше зерно, унитазы, даже стиральные машины и грязное белье.

400 лет идет война за свободу, за нашу свободу, за нас, за право быть и оставаться собой. Батурин – это Буча.

Наш день Победы, ни он будет не скоро, но будет, наступит этот день. Мы перестанем слышать звуки сирен, бояться ракет и читать о смерти… Мы будем учиться жить мирной жизнью.

Специально для Эспрессо 

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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