Об этом рассказал в эфире Еспресо биохимик Глеб Репич.

"Тем, кто живет в радиусе 100 км до Запорожской АЭС, нужно быть готовым к эвакуации. Должен быть тревожный чемоданчик на случай чрезвычайной ситуации. Документы, лекарства, небольшой запас пищи, воды. Плотная одежда, которая закрывает тело. Еще очень желательно приготовить себе ватно-марлевую повязку или лучше респиратор, потому что если произойдет авария, будет выброшен именно аэрозоль. Надо подготовить все необходимое для эвакуации", - сказал он.

На вопрос об очках, защитных костюмах, противогазах Репич ответил: "Если есть - это супер".

"Если произойдет выброс этой пыли, нам нужно будет защитить свое тело, а в первую очередь органы дыхания от попадания радиоактивной пыли внутрь. Снаружи радиация не будет так серьезно влиять, если вы не будете в эпицентре этого поражения. А небольшие пылинки будут попадать в организм, оседать и облучать всю вашу жизнь до конца. Поэтому органы дыхания защищать стоит", - добавил биохимик.

Он также рассказал, как действовать вне зоны эвакуации.

"Тем, кто не попал в зону эвакуации, если вы попадаете в это облако, нужно плотно закрыть окна, двери. Завесить входную дверь влажной тканью, чтобы предотвратить попадание пыли. Как можно меньше находиться на улице, на ней защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой или респиратором. Оставлять грязную одежду, особенно обувь, за пределами квартиры, чтобы мы не заносили радиоактивную пыль вовнутрь. Это для тех, кто будет жить за пределами зоны эвакуации, там все равно какое-то заражение будет. Одна радиоактивная пылинка, которую вдохнул человек, способна убить его", - подытожил Репич.