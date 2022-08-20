English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Одна радиоактивная пылинка, которую вдохнули, способна убить человека": биохимик рассказал о том, как действовать при возможной аварии на Запорожской АЭС
Эксклюзив

"Одна радиоактивная пылинка, которую вдохнули, способна убить человека": биохимик рассказал о том, как действовать при возможной аварии на Запорожской АЭС

20 августа, 2022 суббота
16:30
война с Россией

Живущие в радиусе 100 км от Запорожской АЭС должны быть готовы к эвакуации

Об этом рассказал в эфире Еспресо биохимик Глеб Репич.

"Тем, кто живет в радиусе 100 км до Запорожской АЭС, нужно быть готовым к эвакуации. Должен быть тревожный чемоданчик на случай чрезвычайной ситуации. Документы, лекарства, небольшой запас пищи, воды. Плотная одежда, которая закрывает тело. Еще очень желательно приготовить себе ватно-марлевую повязку или лучше респиратор, потому что если произойдет авария, будет выброшен именно аэрозоль. Надо подготовить все необходимое для эвакуации", - сказал он.

На вопрос об очках, защитных костюмах, противогазах Репич ответил: "Если есть - это супер".

"Если произойдет выброс этой пыли, нам нужно будет защитить свое тело, а в первую очередь органы дыхания от попадания радиоактивной пыли внутрь. Снаружи радиация не будет так серьезно влиять, если вы не будете в эпицентре этого поражения. А небольшие пылинки будут попадать в организм, оседать и облучать всю вашу жизнь до конца. Поэтому органы дыхания защищать стоит", - добавил биохимик.

Он также рассказал, как действовать вне зоны эвакуации.

"Тем, кто не попал в зону эвакуации, если вы попадаете в это облако, нужно плотно закрыть окна, двери. Завесить входную дверь влажной тканью, чтобы предотвратить попадание пыли. Как можно меньше находиться на улице, на ней защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой или респиратором. Оставлять грязную одежду, особенно обувь, за пределами квартиры, чтобы мы не заносили радиоактивную пыль вовнутрь. Это для тех, кто будет жить за пределами зоны эвакуации, там все равно какое-то заражение будет. Одна радиоактивная пылинка, которую вдохнул человек, способна убить его", - подытожил Репич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Читайте также:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
20 августа, 2022 суббота
Усик – Джошуа: где и когда смотреть бой украинца против британца
HIMARS
18 августа, 2022 четверг
Противник покидает населенные пункты Херсонщины, - военнослужащий ВСУ Ганул
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
20 августа, 2022 суббота
Усик – Джошуа: онлайн-трансляция боя
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.27
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
20 августа
18:11
Обновлено
Усик – Джошуа: онлайн-трансляция боя
17:16
Обновлено
Пятиэтажка в Вознесенске после удара. 20 августа 2022 года
Рашисты попали в пятиэтажку в Вознесенске: ранены 9 взрослых и 3 детей, дети все тяжело
17:11
На фото украинское поле пшеницы
США закупят 150 тысяч тонн украинского зерна для преодоления продовольственного кризиса в мире
17:00
Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали чемпионство Европы в каноэ-двойке
16:55
Гибралтар готовится к первому аукциону по продаже суперяхты российского миллиардера
16:48
Эксклюзив
Референдум не будет проведен 11 сентября: оккупанты боятся включения Херсонщины в состав РФ, - политолог Молчанов
16:43
Эксклюзив
Росатом
"Отвратительно": атомщики из РФ общались с украинцами всегда, они все понимают и молчат, - экс-замминистра энергетики
16:39
Зимой Запад может предать Украину, поскольку Путин прибегнет к газовому шантажу, - бывший командующий британской армией Кэмп
16:28
Михайло Ульянов
МИД Украины призвал Австрию выслать постпреда РФ из-за призыва ликвидировать украинскую нацию
16:22
Пулеметчик, медик, спецназовец. В Кропивницком похоронили павших на фронте защитников Украины
16:00
Установлено несколько уровней надзора за оружием, поставляемым Украине, - Ермак
15:47
"Спутник арендован", а "ВСУ получали фото от партнеров": Центр при СНБО опроверг фейки о проекте "Народный байрактар"
15:35
Китай закупил рекордный объем российского угля с большими скидками, - Reuters
15:25
В Харькове стартовал проект по превращению заброшенных подвалов в укрытие
В Харькове стартовал проект по превращению заброшенных подвалов в укрытия
15:22
Украинские десантники показали, как уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области
15:22
"НАТО даст ответ": Польша об угрозе "кинжалов" из Калининграда
15:21
Эксклюзив
Война входит в стадию обострения, - боец батальона "Свобода" Лысенко
15:14
Энергоатом не исключает, что попавшая по Вознесенску ракета была направлена на Южноукраинскую АЭС
15:11
Фейковые должности в оккупационной "власти" в обмен на лояльность: СБУ собрала доказательства 8 коллаборантов из Запорожской области
15:07
Белорусские специалисты ремонтируют российские боевые самолеты для войны против Украины, - разведка
15:03
Вокруг атомной станции не должно быть военных действий, — министр энергетики США Гренголм
14:56
СБУ объявила подозрение пропагандистам "русского мира" в Житомирской области. Большинство родились или работали в РФ
СБУ объявила подозрение пропагандистам "русского мира" в Житомирской области. Большинство родились или работали в РФ
14:41
Эксклюзив
50% общин Днепропетровщины решили проводить обучение в школах дистанционно, - советница главы ОВА
14:35
Украинские морпехи за неделю уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов и два хранилища боеприпасов
14:34
"Бой за Украину": Ко Дню Независимости на горе Пип Иван поставят уникальное представление
14:22
Wizz Air
Wizz Air приостанавливает возобновление рейсов из России в ОАЭ
14:14
Литва готовит 30-й пакет военной помощи Украине
14:03
Россияне предлагают мариупольцам вступить в ряды "ДНР" за 67-100 тыс. грн в месяц
13:47
Эксклюзив
Судебный процесс над Путиным не будет долгим, потому что он четко осознает, что происходят преступления, - экспрокурор трибунала по Югославии
13:45
В Киеве облили красной краской бюст Пушкина на станции метро "Университет"
13:36
Еще один бой за Украину: Кличко эмоционально обратился к Усику перед сражением с Джошуа
13:33
ВСУ уничтожили редкий радиолокационный комплекс оккупантов в Запорожской области
13:18
Возглавил оккупационное "управление образования" в Херсонской области: прокуратура объявила подозрение экс-директору лицея
13:06
Придется пройти через ад: промоутер Усика дал прогноз на бой с Джошуа
12:48
дождь
Тепло, но возможны дожди и грозы. Прогноз погоды на 21 августа от синоптика Наталки Диденко
12:48
Разворовал более 363 тыс. грн на оборону города: мэру Константиновки от ОПЗЖ Азарову сообщили о подозрении
12:37
"Наказать российскую военную машину, а не народ": Португалия выступила против запрета на въезд российских туристов
12:32
Эксклюзив
Выводы, что война будет долгой, не совсем правильные, - диссидент Маринович
12:23
Эксклюзив
СБУ
Не понятно, почему СБУ дает мало информации о разоблачении агентов РФ, - политтехнолог Подорожний
12:18
Международные организации передадут на Восток и Юг Украины 25 карет скорых
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV