"Одна "Москва" пошла ко дну и вторая пойдет заодно": черкасская группа Spiv Brativ представила песню об уничтожении российского крейсера
Черкасская музыкальная группа Spiv Brativ опубликовала новый клип - "maskva"
Соответствующее видео появилось в YouTube-канале группы.
"Москва" сгорела и утонула, "Москва" пошла на корм акулам", – именно так начинается песня. В ней поется о затоплении российского крейсера "Москва" и отмечается, что именно город Москва, столица РФ, повторит его судьбу.
Это видео приобретает популярность в соцсетях, его активно распространяют и гражданские, и военные. В частности, ОК "Юг" также решил поднять боевой дух запостив новый клип - "maskva".
Добавим, что группа Spiv Brativ – это участники шоу "Голос країни 12".
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