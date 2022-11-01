Одна из тем переговоров Украины и Турции – системы ПВО, - посол Боднар
Украина активно обсуждает с Турцией поставки оружия, в частности, идут разговоры о системах защиты "земля - воздух"
Об этом в эфире Еспресо сказал посол Украины в Турции Василий Боднар .
"Перспектив по оружию много. Есть изделия, о которых мы уже говорим. В самой Турции противовоздушной обороны не хватает. 3-4 года назад Турция закупила у РФ С-400 и за это на нее были наложены санкции", - сказал он.
Боднар отметил, что сейчас в Турции серьезно развивается оборонная промышленность.
"Одним из элементов является разработка систем защиты "земля - воздух". Часть тестируется, часть - стоит на вооружении. Это одна из тем, обсуждаемых между Украиной и Турцией", - подытожил Боднар.
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