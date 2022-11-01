Об этом в эфире Еспресо сказал посол Украины в Турции Василий Боднар .

"Перспектив по оружию много. Есть изделия, о которых мы уже говорим. В самой Турции противовоздушной обороны не хватает. 3-4 года назад Турция закупила у РФ С-400 и за это на нее были наложены санкции", - сказал он.

Боднар отметил, что сейчас в Турции серьезно развивается оборонная промышленность.

"Одним из элементов является разработка систем защиты "земля - воздух". Часть тестируется, часть - стоит на вооружении. Это одна из тем, обсуждаемых между Украиной и Турцией", - подытожил Боднар.