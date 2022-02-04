Одна из стран ЕС блокирует членство Украины в Кибернато, - Данилов
Соседнее с Украиной государство, входящее в Евросоюз, препятствует его вступлению в КиберНАТО
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Право на власть .
"Есть такой институт - КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как у НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - сообщил он.
По словам секретаря СНБО, вступление блокируют, несмотря на то, что "у нас восьмой год война с РФ, у нас постоянные кибератаки".
"Это страна Евросоюза, наши соседи. Они нам отказали", – уточнил Алексей Данилов.
- Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.12
Покупка 28.12Продажа 28.4
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.3
- Актуальное
- Важное