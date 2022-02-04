Одна из стран ЕС блокирует членство Украины в Кибернато, - Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Право на власть .



"Есть такой институт - КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как у НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации", - сообщил он.



По словам секретаря СНБО, вступление блокируют, несмотря на то, что "у нас восьмой год война с РФ, у нас постоянные кибератаки".



"Это страна Евросоюза, наши соседи. Они нам отказали", – уточнил Алексей Данилов.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 г. произошла глобальная хакерская атака на ряд сайтов правительства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb