Одна из сборных отказалась от участия в Олимпиаде-2020
Сборная Гвинеи отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Inside the Games .
По словам министра спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу, сборная страны отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за сложной ситуации с коронавирусом.
"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", - заявил Соу.
За Гвинею на Олимпиаде в Токио должны были выступить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таира Ба (плавание) и Аиссата Деен Конте (бег на 100 м).
- Напомним, в апреле 2021 года от участия в Олимпиаде в Токио, якобы из-за пандемии, отказалась сборная КНДР .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.32
-
EUR
Покупка 31.86Продажа 32.24
- Актуальное
- Важное