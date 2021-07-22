Одна из сборных отказалась от участия в Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Inside the Games .

По словам министра спорта Гвинеи Санусси Бантама Соу, сборная страны отказались от участия в Олимпиаде-2020 из-за сложной ситуации с коронавирусом.

"В связи с COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило, что команда не выступит на Олимпийских играх в Токио", - заявил Соу.

За Гвинею на Олимпиаде в Токио должны были выступить пять спортсменов: Фатумата Яри Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Ба (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре, Мамаду Таира Ба (плавание) и Аиссата Деен Конте (бег на 100 м).

Напомним, в апреле 2021 года от участия в Олимпиаде в Токио, якобы из-за пандемии, отказалась сборная КНДР .

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