Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм.

"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства", - написал Федоров.

Оформление справки через портал длится несколько минут.



"Скоро запустим такую услугу и в приложении", – отметил министр.

Напомним, вскоре в действии появятся приложения военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и нотариата.

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