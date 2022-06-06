Одна из самых популярных справок: украинцы могут получить в "Дии" выписку о месте жительства
Украинцы могут оформить на портале "Дия" выписку о месте жительства, позже услуга станет доступна и в приложении
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграм.
"Цифровизировали одну из самых популярных справок среди украинцев - выписку о месте жительства", - написал Федоров.
Оформление справки через портал длится несколько минут.
"Скоро запустим такую услугу и в приложении", – отметил министр.
- Напомним, вскоре в действии появятся приложения военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и нотариата.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное