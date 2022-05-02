"Одна из самых нерешительных стран ЕС": Кулеба назвал отрасли, в отношении которых Германия могла бы принять "исторические решения"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Германию "одной из самых нерешительных" стран Евросоюза по реакции на военную агрессию РФ против Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung .
Кулеба назвал темы, где Германия, по его мнению, может принять "исторические решения":
- устранение препятствий для снабжения необходимого Украине вооружения;
- введение санкций в отношении РФ;
- предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.
Кулеба отметил, что вопрос евроинтеграции Украины является "вопросом войны и мира на нашем континенте" и добавил, что лидеры мыслящих "рационально и стратегически" стран должны быть "в авангарде" процесса.
Он добавил, что победа Украины в войне позволит Европе выйти из кризиса и усилить свои позиции. и наоборот, Россия преуспеет, тогда ЕС "не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий".
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