"Одна из самых нерешительных стран ЕС": Кулеба назвал отрасли, в отношении которых Германия могла бы принять "исторические решения"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Кулеба назвал темы, где Германия, по его мнению, может принять "исторические решения":

устранение препятствий для снабжения необходимого Украине вооружения;

введение санкций в отношении РФ;

предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

Кулеба отметил, что вопрос евроинтеграции Украины является "вопросом войны и мира на нашем континенте" и добавил, что лидеры мыслящих "рационально и стратегически" стран должны быть "в авангарде" процесса.

Он добавил, что победа Украины в войне позволит Европе выйти из кризиса и усилить свои позиции. и наоборот, Россия преуспеет, тогда ЕС "не сможет наслаждаться стабильностью и безопасностью в течение десятилетий".