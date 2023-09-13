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Обзор

Одна из самых больших атак Украины на оккупантов в Крыму, РФ превысила довоенный уровень производства оружия. Акценты мировых СМИ 13 сентября

Юрий Мартынович
13 сентября, 2023 среда
10:01
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ина и президента России Владимира Путина на российском космодроме, мощный "хлопок" в Крыму и, несмотря на санкции, увеличение производства оружия РФ

На таких темах акцентируют международные издания на утро 13 сентября.

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ина

Путін та Кім Чен Ин

Фото: reuters

Многие иностранные СМИ написали о встрече Ким Чен Ина и Владимира Путина, которые встретились в отдаленном российском космическом центре накануне ожидаемых переговоров по оружию. В CNN отметили , что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретились в среду лишь спустя несколько часов после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты в воды у Корейского полуострова.

"Встреча лицом к лицу на космодроме "Восточный" рассматривается как важное событие, объединяющее двух лидеров, которые все больше изолированы на мировой арене и состоятся на фоне длительной и неудачной войны России против Украины и разрушительных санкций ООН. На видео, опубликованном Кремлем в среду, два лидера пожимают друг другу руки, а на изображениях видны как российские, так и северокорейские флаги, развевающиеся у здания", - пишут американские журналисты.

Внутри космодрома "Восточный" двух лидеров можно было увидеть при осмотре космодрома. Российские журналисты сказали, что Ким задал "много очень подробных вопросов" о том, как работает космодром и какие ракеты запускаются из центра.

За долгожданной встречей внимательно следят наблюдатели на Западе. Официальные лица США неоднократно предупреждали, что Северная Корея и Россия активно продвигают переговоры по оружию, в результате чего Пхеньян может поставлять оружие для использования Москвой в войне в Украине в обмен на санкционированные технологии баллистических ракет.

На вопрос журналиста, поможет ли Россия в Северной Корее запустить собственные спутники и ракеты, Путин ответил: "Именно поэтому мы сюда приехали".

Как акцентирует The Guardian, на вопрос, будут ли они с Кимом говорить о поставках оружия, Путин ответил, что лидеры двух стран обсудят "все вопросы".

"Путин лично показал Киму космодром – самая современная в России площадка для запуска космических ракет, расположенная среди лесов на востоке России недалеко от китайской границы", - пишут журналисты.

Мощный удар по Крыму

Вибухи, Севастополь

Фото: t.me/sprotyv_official

Еще одной важной темой стала ракетная атака Украины по Крыму. Как отмечает BBC, Россия утверждает, что Украина запустила 10 ракет и три беспилотных катера во время атаки на базу Черноморского флота в Крыму.

Нападение вызвало большой пожар на верфи в Севастополе, в результате которого пострадали 24 человека, сообщили в России.

Так называемый губернатор Крыма Михаил Развожаев заявил, что большая часть ракет была перехвачена. Однако в России заявила, что два их корабля были повреждены в результате попаданий крылатых ракет.

На изображениях, которые распространяются в социальных сетях и BBC еще не проверила, видно несколько мощных взрывов в этом районе.

"Украина ранее атаковала Севастополь и Черноморский флот, но это, кажется, одна из наиболее согласованных атак, вероятно, с использованием поставленных с Запада ракет большой дальности. Тот факт, что некоторые из них прошли через российскую противовоздушную оборону и, похоже, нанесли значительный урон. , вызовет настоящую обеспокоенность в Москве", - отмечают британские журналисты.

Между тем, сообщается, что российские беспилотники повредили украинский зерновой порт Измаил на реке Дунай.

Губернатор Одесской области Олег Кипер сообщил, что в результате нападения, повлекшего пожар и поврежденную инфраструктуру, пострадали шесть человек.

Несмотря на санкции, Россия наращивает производство оружия и, в частности, ракет

касетні снаряди рф

Фото: gp.gov.ua

В New York Times написали статью о том, что Россия преодолевает санкции, чтобы расширить производство ракет. По словам официальных лиц, производство ракет в Москве превышает довоенный уровень, что делает Украину особенно уязвимой этой зимой.

По словам официальных лиц США, Европы и Украины, России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом, чтобы увеличить производство ракет за пределы довоенного уровня, что делает Украину особенно уязвимой для усиленных атак в ближайшие месяцы.

Кроме расходов более 40 миллиардов долларов на поставку оружия для Украины, Соединенные Штаты сделали сдерживание военных поставок России ключевой частью своей стратегии поддержки Киева.

В результате санкций, по оценкам американских чиновников, Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого оружия в начале войны в феврале 2022 года, по меньшей мере, на шесть месяцев. Но к концу 2022 года московское военно-промышленное производство снова начало набирать обороты, теперь признают американские официальные лица, говорившие на условиях анонимности, чтобы раскрыть чувствительную оценку.

Россия подорвала американский экспортный контроль, используя свои разведывательные службы и министерство обороны, чтобы управлять незаконными сетями людей, контрабандой провозящих ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны, откуда их легче доставить в Россию. Менее чем через год после начала войны Россия возобновила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны как Армения и Турция. Регуляторные органы США и Европы пытались сотрудничать, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию, но им было тяжело остановить поток через страны, связанные с Москвой.

Возрождение российского военного производства вызывает особую обеспокоенность, поскольку Москва использовала артиллерию, чтобы обстреливать украинских солдат на линии фронта, и свои ракеты, чтобы атаковать электросети и другую критическую инфраструктуру, а также терроризировать гражданских в городах. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать темную и холодную зиму для граждан Украины.

Между тем, Пентагон работает над поиском способов помочь украинцам лучше сбивать ракеты и беспилотники, выпущенные Россией по гражданским объектам в Киеве и военным объектам по всей стране. Пентагон предоставил системы противовоздушной обороны Patriot и уговорил союзников предоставить боеприпасы противовоздушной обороны С-300, оба из которых оказались эффективными. Он также предоставил другие средства противовоздушной обороны, такие как система Avenger и система ПВО Hawk.

Но Украине не хватает систем противовоздушной обороны, чтобы охватить всю страну, и приходится выбирать защищаемые объекты. Ужесточение ракетных обстрелов может преодолеть противовоздушную оборону страны, заявили украинские чиновники.

Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику в оборонное производство. Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители, российские службы безопасности и министерство обороны имели возможность контрабандой провозить микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного оружия. В результате военное производство не только возобновилось, но и резко возросло.

Перед войной один высокопоставленный западный оборонный чиновник сказал, что Россия могла производить 100 танков в год; сейчас они производят 200.

Западные официальные лица также считают, что Россия собирается производить два миллиона артиллерийских снарядов в год — это вдвое больше, чем западные разведывательные службы поначалу оценивали, что Россия может произвести до войны.

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