Одна из руководящих партий Германии призвала разобрать "Северный поток-2"
Парламентская фракция "Свободных демократов" - одного из трех членов руководящей "светофорной коалиции" - призвала разобрать так и не запущенный российский газопровод "Северный поток-2"
Об этом сообщает Spiegel.
"Мы требуем демонтировать "Северный поток-2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты", - говорится в документе-позиции, одобренном на встрече в Бремене.
"Свободные демократы" отмечают, что "Северный поток" изначально был геополитическим проектом, направленным на изоляцию Украины, и в итоге навредил и Германии.
Партия призывает к расширению санкций против руководства РФ и выдворению из страны родственников подсанкционных россиян, имеющих визы и право на проживание в Германии.
Они также отмечают, что если отдельные страны, включая кандидатов в члены ЕС, не спешат присоединяться к санкциям, помогают РФ обходить их или даже поставляют России оружие, за это должны быть последствия.
- 22 июля вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что запуск "Северного потока - 2" категорически невозможен. "Это было бы поднятием белого флага", - сказал он.
- 28 августа глава МИД Германии выступила против запуска "Северного потока – 2 ".
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