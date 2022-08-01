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Главная война с Россией Одна из российских ракет разрушила больницу скорой помощи в Николаеве, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук
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Одна из российских ракет разрушила больницу скорой помощи в Николаеве, - пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Плетенчук

1 августа, 2022 понедельник
08:28
война с Россией

Пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук сообщил, что в ночь на 1 августа россияне обстреляли частные дома и уничтожили больницу скорой помощи в Николаеве

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Информация об обстрелах города и области еще уточняется. Из того, что уже известно, могу констатировать, что ночью враг обстрелял частный сектор города. Повреждены здания, люди остались без крова. Сейчас информация о жертвах устанавливается. Пока мы на тех локациях, где успели побывать, к счастью, жертв не видели", – рассказал Плетенчук.

Пресс-офицер ВСУ также добавил, что российская ракета попала в больницу скорой помощи в Николаеве.

"Еще одно, что можно выделить на сегодняшнее утро, - одна из российских ракет попала в больницу. Это больница скорой помощи. Полностью разрушен новый травмпункт. Именно в этот травмпункт привозили людей со всего города", - сообщил он.

  • Ночью, 31 июля, после 01:00 и утром, около 05:00, Николаев подвергся массированным обстрелам. По утреннему сообщению главы Николаевской ОВА, предварительно, погиб один человек. По словам городского головы Николаева, это "наверное был сильнейший удар" по городу за все время. 31 июля в результате обстрела Николаева погибли Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена .

  • В ночь на 1 августа армия РФ атаковала Николаев. В нескольких районах города раздались взрывы.

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