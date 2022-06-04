Одна из российских партий обещает повести террористов "Л/ДНР" в госдуму
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что внесет представителей террористических организаций "Л/ДНР" в списки партии на выборах в госдуму
Об этом сообщают Новости Донбасса .
Миронов приехал в оккупированный Луганск 4 июня. Он также заявлял, что партия поддерживает проводимую Россией "спецоперацию".
22 марта 2021 г. в партии заявили о намерении открыть свое представительство в ОРДЛО.
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