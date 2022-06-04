Об этом сообщают Новости Донбасса .

Миронов приехал в оккупированный Луганск 4 июня. Он также заявлял, что партия поддерживает проводимую Россией "спецоперацию".

22 марта 2021 г. в партии заявили о намерении открыть свое представительство в ОРДЛО.