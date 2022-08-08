Одна из работниц Запорожской АЭС попала в реанимацию из-за обстрелов оккупантов

Об этом сообщает Энергоатом.

В результате вражеского огня в прибрежной зоне вчера, 7 августа 2022 года, ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина находится в реанимации энергодарской городской больницы в среднем состоянии.

"Это очередной факт бесчеловечного обращения рашистов на временно оккупированных территориях. Постоянные обстрелы ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара приводят не только к значительным повреждениям станции, что уже является беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей. Однако, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в бесчеловечных условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира!", - пишут в Энергоатоме.

Напомним, вечером 6 августа, российские террористы снова обстреляли площадку Запорожской АЭС, ранен один работник. Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Генерал РФ заявил о минировании Запорожской АЭС во всех важных местах. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский считает , что россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС.

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