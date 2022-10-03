Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, желание Украины вступить в НАТО стало одной из причин полномасштабной агрессии РФ.

"Мы слышали заявление президента Зеленского. Мы видели разную реакцию с НАТО. Там есть страны, которые поддерживают такой вариант ускоренного вступления, есть страны, которые не поддерживают его. Все ссылаются на правила о консенсусе. Мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стали одной из причин "специальной военной операции", - сказал Песков.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

1 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент".

2 октября президент Чехии Милош Земан, президент Эстонии Алар Карис, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Северной Македонии Стево Пендаровский , президент Черногории Мило Джуканович, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Иоганнис и президент Словакия поддержку членства Украины в НАТО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb