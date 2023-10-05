Одна из площадок пропаганды РФ: НАПК предлагает ввести санкции против сервисов Яндекс

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Компания работает в РФ и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Яндекс давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя им доступ к массиву частных данных пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет не только о компании Яндекс, но и о ряде внутрироссийских и международных сервисов. Перечень кандидатов на санкции ведомство направило в СБУ и другие ответственные органы. С полным перечнем компаний можно ознакомиться здесь .

В НАПК объяснили, почему сервисы Яндекса опасны:

"Яндекс-поиск" работает по алгоритмам, которые на первых страницах предоставляют информацию необходимую Кремлю: в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины;

"Яндекс-деньги" располагает данными об онлайн-перемещении денег пользователей и на 75% принадлежит российскому Сбербанку;

"Яндекс-еда" и "Яндекс-таксы" собирают информацию о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня. Поэтому сервис Яндекса “Yango” (такси, доставка еды) ограничили или запретили власти нескольких государств по соображениям безопасности.

В ведомстве напомнили, что соучредитель Яндекса Аркадий Волож попал в санкционные списки ЕС из-за финансовой поддержки российского правительства еще в июне 2022 года. В августе этого года он впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину публично осудил российскую агрессию. После этого Волож также убрал из своей биографии в интернете информацию, связанную с работой в РФ, и подал прошение в Евросоюз по снятию с него санкций и возобновлению работы внероссийских яндекс-сервисов.

Также Волож заявил, что, мол, компания Яндекс в последние годы испытывала давление со стороны российских властей.

"Однако известно, что компания давно и добровольно сотрудничала с кремлем. Так, в 2009 году Яндекс продал за 1 евро государственному российскому "Сбербанку" одну так называемую золотую акцию (актив, дающий широкие полномочия по контролю за пакетами акций предприятия). Также соучредитель Яндекса после аннексии Крыма неоднократно был на личных встречах с Путиным. Известно, что они встречались на мероприятиях по разработке искусственного интеллекта в 2017 году и по IT-инвестированию в 2020-м. Также в 2017 году Яндекс по указанию властей отключил электронные кошельки русским , – рассказали в НАПК.

Глава НАПК Александр Новиков считает, что Яндекс с самого начала создавался как один из элементов обслуживания интересов российских властей.

"Он остается мощным инструментом пропаганды наравне с российскими телеканалами. Массивы данных Яндекса хранятся в трех крупных дата-центрах, которые находятся в РФ. К ним имеет круглосуточный доступ ФСБ, причем вполне официально. Я думаю, все мы понимаем, что о безопасности персональных данных здесь не может идти”, – отметил Новиков.

Справка: СНБО заблокировал работу деятельность ООО "Яндекс" в Украине 16 мая 2017 года. 15 апреля 2023 г. указом Президента Украины Владимира Зеленского против Яндекса ввели санкции сроком на 10 лет.