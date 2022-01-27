Одна из лучших теннисисток Украины отказалась от участия в турнире в России

Об этом сообщает Entry List Updates Women.



Ангелина Калинина пропустит турнир WTA 500, который пройдет в российском Санкт-Петербурге. Вместо украинки в основную сетку попала китаянка Чжан Шуай.



St. Petersburg Ladies Trophy пройдет с 7 по 13 февраля.



Калинина занимает в рейтинге WTA 49-е место - это второй показатель среди всех украинок.

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