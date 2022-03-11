Одна из крупнейших табачных компаний мира идет с российского рынка
Производитель табачной продукции British American Tobacco прекращает работу в России
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством, сообщила компания. После завершения этого процесса BAT больше не будет представлена на российском рынке.
Компания заявила, что ее право собственности на российский бизнес "не устойчиво в текущих условиях"
На РФ и Украину по итогам 2021 года пришлось 3% выручки группы и чуть менее 3% скорректированной операционной прибыли.
В РФ BAT владеет табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Портфель брендов содержит марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и т.д. Компания также производит стики для своих систем нагрева табака Glo.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.93
-
EUR
Покупка 32.47Продажа 34.4
- Актуальное
- Важное