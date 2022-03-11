Одна из крупнейших табачных компаний мира идет с российского рынка

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством, сообщила компания. После завершения этого процесса BAT больше не будет представлена на российском рынке.

Компания заявила, что ее право собственности на российский бизнес "не устойчиво в текущих условиях"

На РФ и Украину по итогам 2021 года пришлось 3% выручки группы и чуть менее 3% скорректированной операционной прибыли.

В РФ BAT владеет табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Портфель брендов содержит марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и т.д. Компания также производит стики для своих систем нагрева табака Glo.