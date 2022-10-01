Одна из будущих моделей дронов Bayraktar может получить украинское название
Работа над созданием завода Baykar в Украине продолжается, несмотря на войну и в планах как выпуск новых моделей, так и интересные маркетинговые идеи
Об этом рассказал гендиректор компании Халюк Байрактар на мероприятии IT Arena во Львове, передает LIGA.Tech.
"Украина имеет долгую историю в аэрокосмической отрасли, имеет очень хорошие технологии. И мы хотим извлечь пользу из этого сотрудничества", – сказал Байрактар.
На заводе Baykar в Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине.
По словам Халюка Байрактара, компания в дальнейшем будет поддерживать Украину, поскольку и является ее стратегическим партнером: "Мы верим в будущее наших отношений с Украиной".
Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название. Это должно быть "хороший исторический контекст", - отметил Байрактар.
- Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.
- 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".
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