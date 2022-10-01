Об этом рассказал гендиректор компании Халюк Байрактар на мероприятии IT Arena во Львове, передает LIGA.Tech.

"Украина имеет долгую историю в аэрокосмической отрасли, имеет очень хорошие технологии. И мы хотим извлечь пользу из этого сотрудничества", – сказал Байрактар.

На заводе Baykar в Украине будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли Украине.

По словам Халюка Байрактара, компания в дальнейшем будет поддерживать Украину, поскольку и является ее стратегическим партнером: "Мы верим в будущее наших отношений с Украиной".

Одна из будущих моделей дронов может получить украинское название. Это должно быть "хороший исторический контекст", - отметил Байрактар.

Напомним, что в начале августа производитель "Байрактара" приобрел земельный участок для строительства завода в Украине.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором турецкой компании Халуком Байрактаром и наградил его орденом "За заслуги".

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