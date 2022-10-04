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Одна из бригад ВСУ на Юге использует тактику спецподразделения британской армии, – главный редактор Defense Express Катков

4 октября, 2022 вторник
16:33
война с Россией

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ использует тактику главного подразделения Сил специальных операций Великобритании – действуют легкими рейдовыми группами в тылах

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Крайне интересное видео опубликовало командование Сухопутных войск в отношении действий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которая действует именно на Херсонском направлении. Интересно, что наши бойцы используют тактику британской SAS", - отметил он.

Справка: Специальная воздушная служба (SAS) – главное подразделение Сил специальных операций Великобритании.

"Она заключается в создании легких рейдовых групп. Они просто ездят на баги с тяжелым вооружением – пулеметом или противотанковым ракетным комплексом. Эти небольшие мобильные группы действуют рейдами по тылам
противника, внося еще больше хаоса. Уничтожают артиллерию, командные пункты, станции. Все это не придает российской группировке дополнительной крепости", - подытожил Катков.

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военные силы Украины
Херсонщина
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