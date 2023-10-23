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Одна группа россиян может использовать 50 FPV-дронов в сутки, у нас такого ресурса нет, - военный

23 октября, 2023 понедельник
15:45
Война с Россией

Юрий Федоренко, командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, находясь на Бахмутско-Купянском направлении, отметил, что вражеские дроны постоянно присутствуют в воздухе над нашей территорией, у противника много БпЛА разных модификаций

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Что касается количества вражеских БпЛА, то противник это направление определяет как важное для своего стратегического развития. Для армии РФ ряд средств производится за счет российского военно-промышленного комплекса, в частности "Орлан", ZALA разведывательного типа действия и еще много разных модификаций. Враг количественно обеспечен такими БпЛА, соответственно, есть постоянное присутствие вражеских дронов в воздухе над нашей территорией. Также противник использует БпЛА гражданского назначения, например DJI Mavic-3, Matrice 300, Matrice 350, а также FPV-дроны", - отметил командир роты ударных БПЛА.

По его словам, таких средств у оккупационной российской армии много. Частично их ликвидируют наши средства РЭБ, а частично - за счет огневого воздействия.

"Однако противник может себе позволить FPV-дронами летать в дежурном режиме. Объясню на примере. Для срабатывания нашего дрона должна быть точно подтверждена цель и выбрана запасная цель в случае исчезновения основной, чтобы был достигнут результат. А враг поднимает дрон, пока будет хватать в нем батарейки. Если батарейка закончилась и дрон упал, то поднимается следующий, и так продолжается пока не появится какой-то наш автомобиль или что-нибудь другое. Одной группе врага хватает ресурса за день применить около 50 FPV-дронов, у нас такой возможности нет", - заметил военный.

Юрий Федоренко обратился к украинцам с просьбой поддержать Силы обороны, чтобы таких средств у украинских защитников тоже было достаточно.

  • 17 октября в рамках проекта "Армия дронов" украинские военные получили еще 840 беспилотников украинского производства, приобретенных за счет госбюджета.
  • 21 октября правительство Украины поддержало предложение Минобороны, чтобы допуск беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы происходил на основании акта совместных ведомственных испытаний или через изучение тактико-технических характеристик
  • 22 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российские оккупанты атакуют Украину новыми беспилотниками неустановленного типа. Двигатели этих дронов террористы покупают на китайском сайте AliExpress
Украина
оружие
російська армія
военные силы Украины
безпілотник
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