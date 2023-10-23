Одна группа россиян может использовать 50 FPV-дронов в сутки, у нас такого ресурса нет, - военный
Юрий Федоренко, командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, находясь на Бахмутско-Купянском направлении, отметил, что вражеские дроны постоянно присутствуют в воздухе над нашей территорией, у противника много БпЛА разных модификаций
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Что касается количества вражеских БпЛА, то противник это направление определяет как важное для своего стратегического развития. Для армии РФ ряд средств производится за счет российского военно-промышленного комплекса, в частности "Орлан", ZALA разведывательного типа действия и еще много разных модификаций. Враг количественно обеспечен такими БпЛА, соответственно, есть постоянное присутствие вражеских дронов в воздухе над нашей территорией. Также противник использует БпЛА гражданского назначения, например DJI Mavic-3, Matrice 300, Matrice 350, а также FPV-дроны", - отметил командир роты ударных БПЛА.
По его словам, таких средств у оккупационной российской армии много. Частично их ликвидируют наши средства РЭБ, а частично - за счет огневого воздействия.
"Однако противник может себе позволить FPV-дронами летать в дежурном режиме. Объясню на примере. Для срабатывания нашего дрона должна быть точно подтверждена цель и выбрана запасная цель в случае исчезновения основной, чтобы был достигнут результат. А враг поднимает дрон, пока будет хватать в нем батарейки. Если батарейка закончилась и дрон упал, то поднимается следующий, и так продолжается пока не появится какой-то наш автомобиль или что-нибудь другое. Одной группе врага хватает ресурса за день применить около 50 FPV-дронов, у нас такой возможности нет", - заметил военный.
Юрий Федоренко обратился к украинцам с просьбой поддержать Силы обороны, чтобы таких средств у украинских защитников тоже было достаточно.
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