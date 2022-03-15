Одна бригада ВСУ – и мы погоним врага в Луганск, - Гайдай

Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".



"Одна военная бригада – и мы погоним врага в Луганск", – заявил Гайдай.

По словам главы ОВА, вся Украина помогает Луганской области, ежедневно поступают вагоны крайне нужных вещей и продуктов, впрочем, есть проблема с доставкой в общины из-за обстрелов россиян.

"Имеем горючее, но из-за приготовления оружия, не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим! ВСУ не позволят", - сказал он.