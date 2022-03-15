Одна бригада ВСУ – и мы погоним врага в Луганск, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что главной потребностью области является одна военная бригада
Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".
"Одна военная бригада – и мы погоним врага в Луганск", – заявил Гайдай.
По словам главы ОВА, вся Украина помогает Луганской области, ежедневно поступают вагоны крайне нужных вещей и продуктов, впрочем, есть проблема с доставкой в общины из-за обстрелов россиян.
"Имеем горючее, но из-за приготовления оружия, не можем добраться до людей, которым так нужна помощь. Враг хочет смертей…Мы не позволим! ВСУ не позволят", - сказал он.
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