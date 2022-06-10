"Одна боевая машина осталась, механики все трехсотые": оккупант отказался выполнять приказы и пожаловался отцу на условия службы
Российский захватчик в перехваченном разговоре рассказал отцу, что отказался выполнять боевые задачи. Командир пообещал отправить его к прокурору, однако встречи уже неделю нет
Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили", – жалуется отцу оккупант об отсутствии оружия.
Рашист рассказал, что отказался выполнять приказы, командир пообещал отправить его прокурору. Встречи уже неделю нет. Муж советует сыну рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни пив, ничего у вас нет. Ни медицины, ничего".
Отец настаивает сетовать на здоровье: "Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил ( справку о здоровье ) , – Ред. ). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали».
Кроме того, мужчина рассказывает о командире, вернувшемся домой: Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… ( убежал ) оттуда. Теперь ходит, улыбается».
- Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, удостоверяющий: те готовы пойти на фиктивный брак, чтобы не участвовать в войне России против Украины.
- Напомним, кафиры в Херсонской области жалуются на проблемы с обеспечением.
- Ранее сообщалось, что оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.07
Покупка 34.07Продажа 34.95
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное