Об этом информирует в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили", – жалуется отцу оккупант об отсутствии оружия.

Рашист рассказал, что отказался выполнять приказы, командир пообещал отправить его прокурору. Встречи уже неделю нет. Муж советует сыну рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни пив, ничего у вас нет. Ни медицины, ничего".

Отец настаивает сетовать на здоровье: "Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил ( справку о здоровье ) , – Ред. ). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали».

Кроме того, мужчина рассказывает о командире, вернувшемся домой: Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… ( убежал ) оттуда. Теперь ходит, улыбается».

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, удостоверяющий: те готовы пойти на фиктивный брак, чтобы не участвовать в войне России против Украины.

Напомним, кафиры в Херсонской области жалуются на проблемы с обеспечением.

Ранее сообщалось, что оккупанты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.

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