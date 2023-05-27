Об этом сказал эксперт по безопасности Альнур Мусаев в эфире Еспресо.

"Армения уже устами премьер-министра Пашиняна говорит о том, что у нее нет перспективы оставаться в ОДКБ. Это очень серьезный момент и слишком тревожный звонок для России. ОДКБ на сегодняшний день практически умершее объединение, не имеющее перспективы", - заметил он.

Эксперт добавил, что ОДКБ не будет вмешиваться ни в какие войны за пределами ее стран, а также не решила вопрос с Нагорным Карабахом, Таджикистаном и Кыргызстаном.

"Итак, ОДКБ теряет свои возможности абсолютно, и в ближайшие годы, я прогнозирую, ситуация с ОДКБ просто развалится "автоматом" в связи с грядущим поражением России на своем западном фронте. Это уже видно любому", - подчеркнул Альнур Мусаев.