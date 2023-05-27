ОДКБ развалится из-за поражения РФ в войне против Украины, - эксперт по безопасности Мусаев
ОДКБ – практически мертвое объединение, которое в ближайшие годы развалится из-за поражения РФ в войне против Украины
Об этом сказал эксперт по безопасности Альнур Мусаев в эфире Еспресо.
"Армения уже устами премьер-министра Пашиняна говорит о том, что у нее нет перспективы оставаться в ОДКБ. Это очень серьезный момент и слишком тревожный звонок для России. ОДКБ на сегодняшний день практически умершее объединение, не имеющее перспективы", - заметил он.
Эксперт добавил, что ОДКБ не будет вмешиваться ни в какие войны за пределами ее стран, а также не решила вопрос с Нагорным Карабахом, Таджикистаном и Кыргызстаном.
"Итак, ОДКБ теряет свои возможности абсолютно, и в ближайшие годы, я прогнозирую, ситуация с ОДКБ просто развалится "автоматом" в связи с грядущим поражением России на своем западном фронте. Это уже видно любому", - подчеркнул Альнур Мусаев.
- В январе Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное