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Главная война с Россией ОДКБ начнет распадаться после успешного контрнаступления ВСУ, - белорусский политолог Юсов
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ОДКБ начнет распадаться после успешного контрнаступления ВСУ, - белорусский политолог Юсов

21 мая, 2022 суббота
19:16
война с Россией

Белорусский политолог Павел Юсов считает, что после успешного контрнаступления ВСУ и поражения Путина в войне с Украиной страны-члены ОДКБ начнут покидать эту организацию

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Дело в том, что никто из стран ОДКБ не хочет записываться в клуб убийц и палачей. Поскольку тот же президент Таджикистана Эмомали Рахмон, если наблюдать за его реакцией на последнем заседании ОДКБ, понимает, что Путин не только себя похоронит, но и всех, кто полезет ему помогать. Поэтому, я думаю, что заседание лидеров стран ОДКБ было важно для Путина не как демонстрация своего могущества и силы, а как показатель того, что с этого корабля крысы не бегут", - пояснил Юсов.

Политолог отметил, что чем успешнее будет контрнаступление ВСУ, тем быстрее страны начнут покидать ОДКБ.

"Уже понятно, что чем успешнее будет контрнаступление ВСУ, тем быстрее члены ОДКБ начнут покидать эту организацию. В первую очередь это касается Казахстана. По моему мнению, Казахстан является первой страной, которая скоро покинет ОДКБ. Казахстан выйдет не только из ОДКБ, а из всех союзов с Россией. Ведь именно Казахстан наименее уязвим к внешним угрозам. Поэтому, пространства для маневра у Казахстана гораздо больше, чем у других стран-членов ОДКБ", - добавил Юсов.

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