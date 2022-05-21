Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Дело в том, что никто из стран ОДКБ не хочет записываться в клуб убийц и палачей. Поскольку тот же президент Таджикистана Эмомали Рахмон, если наблюдать за его реакцией на последнем заседании ОДКБ, понимает, что Путин не только себя похоронит, но и всех, кто полезет ему помогать. Поэтому, я думаю, что заседание лидеров стран ОДКБ было важно для Путина не как демонстрация своего могущества и силы, а как показатель того, что с этого корабля крысы не бегут", - пояснил Юсов.

Политолог отметил, что чем успешнее будет контрнаступление ВСУ, тем быстрее страны начнут покидать ОДКБ.

"Уже понятно, что чем успешнее будет контрнаступление ВСУ, тем быстрее члены ОДКБ начнут покидать эту организацию. В первую очередь это касается Казахстана. По моему мнению, Казахстан является первой страной, которая скоро покинет ОДКБ. Казахстан выйдет не только из ОДКБ, а из всех союзов с Россией. Ведь именно Казахстан наименее уязвим к внешним угрозам. Поэтому, пространства для маневра у Казахстана гораздо больше, чем у других стран-членов ОДКБ", - добавил Юсов.

После встречи 16 мая глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности стало ясно, что среди ближайших союзников Россию поддерживает только Лукашенко.

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