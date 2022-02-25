Один украинский летчик сбил 6 российских самолетов за 30 часов, - Центр при СНБО
В Центре противодействия дезинформации заявили, что с начала полномасштабной российско-украинской войны один украинский летчик уничтожил 6 самолетов РФ, в том числе Су-35.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Центра .
Как отмечают в заявлении, от 24 февраля среди российских оккупантов погибли 3100 человек.
Также один украинский летчик в течение 30 часов полномасштабной войны уничтожил 6 самолетов РФ, в том числе истребитель Су-35.
- Напомним, 25 февраля украинский истребитель МиГ-29 уничтожил российский Су-35.
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