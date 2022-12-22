Об этом рассказал Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США.

Россия нашла сообщника в геноцидной политике, это Иран. Иранские убийственные дроны, которые идут России сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит другого. Чтобы воевать против свободного мира... И это вопрос времени – когда они ударят по другим ваших союзниках, если мы не остановим их сейчас", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".

К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.

Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.

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