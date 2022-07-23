Один погибший и несколько раненых: в окрестностях Сиэтла расследуют обстоятельства ночной перестрелки
Схватка с применением огнестрельного оружия произошла в американском городе Рентон
Об этом сообщает CNN .
Полиция города Рентон, неподалеку от Сиэтла, расследует обстоятельства перестрелки, в результате которой погиб один человек и еще 5 получили ранения.
По словам очевидцев, на улице собралось большое скопление людей, а затем раздались выстрелы. Оружие применили сразу несколько человек, сообщили в полиции. Ведется следствие.
Добавим, 6 июня в результате стрельбы в США погиб профессиональный боксер.
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