Об этом сообщает CNN .

Полиция города Рентон, неподалеку от Сиэтла, расследует обстоятельства перестрелки, в результате которой погиб один человек и еще 5 получили ранения.

По словам очевидцев, на улице собралось большое скопление людей, а затем раздались выстрелы. Оружие применили сразу несколько человек, сообщили в полиции. Ведется следствие.

Добавим, 6 июня в результате стрельбы в США погиб профессиональный боксер.

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