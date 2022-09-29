Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из РФ. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.

"Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС РБ и местным советам", - говорится в сообщении.

По словам Маляр, после увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику по складам на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятого с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.

Она добавила, что также власти РБ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.

Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

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