Один опытный на пятерых "новичков": РФ перебросит 20 тыс. мобилизованных военных в Беларусь, - Минобороны
В Беларуси планируют разместить 20 тыс. мобилизованных российских военных
Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По данным Главного управления разведки Минобороны, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из РФ. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ. В результате пополнения, соотношение "опытных" и "молодых" военных должно составить 1 к 5.
"Для размещения планируется использовать существующие военные фонды, а также гражданские помещения и здания. Под эти нужды передают склады, ангары и другие помещения заброшенных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств. Соответствующие указания были предоставлены ВС РБ и местным советам", - говорится в сообщении.
По словам Маляр, после увеличения штата подразделения будут использовать российскую военную технику по складам на территории Беларуси. Также планируется усиление за счет техники и вооружения, снятого с хранения на территории РФ. Нехватку техники для перевозки личного состава оккупационных войск планируется пополнить за счет мобилизации гражданских грузовых и легковых автомобилей.
Она добавила, что также власти РБ дали указание правоохранительным органам содействовать представителям ВС РФ в мобилизации российских граждан, недавно въехавших на территорию страны.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
- Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
- В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.
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