Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У наших защитников Украины с 1 февраля забрали должное, а именно 30 тыс. грн. Мы с этим боролись и в конце концов 10 апреля Верховная Рада проголосовала решение, предусматривающее возврат выплат всем военным в полном объеме. Однако дальше начались игры. Во-первых, действительно появился некий депутат Цабаль, думаю, что не сам по себе, а по указанию Офиса президента Украины, который подал постановление об остановке этого решения, потому что якобы что-то в нем не так", - прокомментировал народный депутат Украины.

Алексей Гончаренко отметил, что это очень смешно, потому что господин Цабаль даже отсутствовал при рассмотрении этого вопроса.

"Представьте себе, какой это позор. И теперь председатель Верховной Рады не может подписать формально этот законопроект, потому что есть такое постановление. Таким образом, один народный депутат взял в заложники сотни тысяч военных, полицейских, спасателей. Я зарегистрировал обращение на имя главы ВРУ Стефанчука, под которым подписались 15 моих коллег, где мы требуем, чтобы Стефанчук срочно собрал заседание Верховной Рады. Это постановление господина Цабаля просто нужно провалить, то есть нам нужно собраться, рассмотреть его и сказать, что это дурня. И после этого законопроект пойдет на подпись президенту. Учитывая, что следующее заседание Верховной Рады ориентировочно планируется уже на май, то если мы не соберемся, соответственно, за апрель наши защитники эти деньги не получат. Это очень позорная история, которая демонстрирует истинное отношение", - сказал Гончаренко.