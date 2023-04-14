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Один народный депутат взял в заложники сотни тысяч военных, заблокировав возврат выплат в 30 тыс. грн, - нардеп Гончаренко

14 апреля, 2023 пятница
18:33
Общество

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, отметил, что нужно срочно собрать заседание Верховной Рады, чтобы провалить постановление о блокировании выплат военным

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"У наших защитников Украины с 1 февраля забрали должное, а именно 30 тыс. грн. Мы с этим боролись и в конце концов 10 апреля Верховная Рада проголосовала решение, предусматривающее возврат выплат всем военным в полном объеме. Однако дальше начались игры. Во-первых, действительно появился некий депутат Цабаль, думаю, что не сам по себе, а по указанию Офиса президента Украины, который подал постановление об остановке этого решения, потому что якобы что-то в нем не так", - прокомментировал народный депутат Украины.

Алексей Гончаренко отметил, что это очень смешно, потому что господин Цабаль даже отсутствовал при рассмотрении этого вопроса.

"Представьте себе, какой это позор. И теперь председатель Верховной Рады не может подписать формально этот законопроект, потому что есть такое постановление. Таким образом, один народный депутат взял в заложники сотни тысяч военных, полицейских, спасателей. Я зарегистрировал обращение на имя главы ВРУ Стефанчука, под которым подписались 15 моих коллег, где мы требуем, чтобы Стефанчук срочно собрал заседание Верховной Рады. Это постановление господина Цабаля просто нужно провалить, то есть нам нужно собраться, рассмотреть его и сказать, что это дурня. И после этого законопроект пойдет на подпись президенту. Учитывая, что следующее заседание Верховной Рады ориентировочно планируется уже на май, то если мы не соберемся, соответственно, за апрель наши защитники эти деньги не получат. Это очень позорная история, которая демонстрирует истинное отношение", - сказал Гончаренко.

  • С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
  • 12 апреля в Раду внесли постановление, которое блокирует закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
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