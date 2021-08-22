Один на один Зеленский и Меркель обсудили четыре большие темы

Именно на этих темах, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было сосредоточено внимание во время его общения в воскресенье, 22 августа 2021 года, с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом глава государства заявил на совместном с руководительницей немецкого правительства 30-минутном брифинге в Мариинском дворце, рассказывает Еспресо.TV .



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"Приоритетной темой наших переговоров был процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Важно, чтобы в рамках " Нормандского формата " Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - сказал президент.

При этом он перечислил конкретные проблемы, существующие сейчас в отношениях с Россией на Донбассе.



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"Мы хотим добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на временно оккупированных территориях представителей Международного комитета Красного креста", - заявил Зеленский.



Еще одной темой обсуждения была, как отметил Зеленский, "энергетическая безопасность и " Северный поток - 2 ".



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"Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с соглашением об ассоциации мы инициировали проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", - раскрыл детали Владимир Зеленский.



Также стороны остановились на текущем состоянии дел в Афганистане.

Напомним, сегодня, 22 августа, Меркель прибыла в Киев на переговоры с президентом Зеленским.

Перед этим она встречалась в Москве с Путиным.



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