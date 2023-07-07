Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Нас в первую очередь интересуют артбоеприпасы калибра 155 мм. Один такой боеприпас начинен 88 суббоеприпасами, позволяющими на 300 квадратных метрах уничтожать живую силу и бронетехнику противника. По оценкам, один такой боеприпас заменяет 10 - 15 меньше обычных и 1 дула пушки", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что такие боеприпасы – главный интерес Украины. В США и Европе их запас составляет около 3 млн. снарядов. Это колоссальное количество, ведь за весь период боевых действий американцы предоставили нам около 2 млн боеприпасов.

"По меньшей мере три-четыре месяца интенсивных боевых действий могут покрыть этими кассетными боеприпасами", - добавил Сергей Згурец.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.

В Пентагоне заявили, что рассматривают предоставление Украине кассетных боеприпасов.