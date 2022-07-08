Один из вероятных преемников Джонсона уже официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра.
Бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны
Об этом Риши Сунак сообщил в Twitter.
"Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну", - отметил он.
- 5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.
- 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
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