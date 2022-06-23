Один из ведущих производителей телекомоборудования Cisco окончательно сворачивает бизнес в РФ и Беларуси, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Компания прекратила деловые операции в этих странах, включая продажу и обслуживание, в марте.

С момента нашего объявления от 3 марта мы продолжаем внимательно следить за войной в Украине. Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси.

Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам в России и Беларуси относились с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода. Cisco продолжает использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в это сложное время", - говорится в заявлении компании.

Cisco Systems, Inc - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.

Напомним, сегодня, 23 июня, о полном уходе с рынка РФ объявила американская компания Nike.

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