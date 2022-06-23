Один из ведущих производителей телекомоборудования Cisco окончательно сворачивает бизнес в РФ и Беларуси, - Reuters
Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc заявил, что будет окончательно сворачивать свой бизнес в РФ и Беларуси
Об этом пишет Reuters.
Компания прекратила деловые операции в этих странах, включая продажу и обслуживание, в марте.
С момента нашего объявления от 3 марта мы продолжаем внимательно следить за войной в Украине. Сейчас мы приняли решение начать упорядоченное сворачивание нашего бизнеса в России и Беларуси.
Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам в России и Беларуси относились с уважением и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода. Cisco продолжает использовать все свои ресурсы, чтобы помочь нашим сотрудникам, учреждениям и жителям Украины, а также нашим клиентам и партнерам в это сложное время", - говорится в заявлении компании.
Cisco Systems, Inc - транснациональная корпорация, являющаяся крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования, предназначенного для обслуживания сетей удаленного доступа, сервисов безопасности, сетей хранения данных, маршрутизации и коммутации, а также потребностей коммерческого рынка IP-коммуникаций и корпоративного рынка.
- Напомним, сегодня, 23 июня, о полном уходе с рынка РФ объявила американская компания Nike.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное