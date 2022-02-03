Один из важнейших кораблей в истории Австралии: археологи обнаружили затонувшее судно капитана Джеймса Кука

Об этом пишет The Guardian .



"Было найдено последнее пристанище одного из важнейших кораблей в истории Австралии", - сообщил директор Австралийского музея мореходства Кевин Сампшен.



Он добавил, что судно Endeavour обнаружили у берегов США, недалеко от Род-Айленда.



Корабль был построен в 1764 году в Англии. В 1768 году Джеймс Кук отправился на судне в экспедицию в Тихий океан. В 1770 году путешественник остановился в Австралии, а затем добрался до побережья Новой Зеландии.



В 1778 году во время войны США за независимость британский флот затопил корабль. Еще через год на Гавайях, во время третьей экспедиции в Тихий океан, был убит Джеймс Кук.



Корабль разыскивали с 1999 года. За это время археологи нашли несколько других судов 18 века. Историки США дискутируют, является ли найден корабль судном Endeavour. Австралийские историки убеждают, что у них достаточно доказательств своей гипотезы.

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