Один из важнейших кораблей в истории Австралии: археологи обнаружили затонувшее судно капитана Джеймса Кука
Археологи из США и Австралии обнаружили затонувший корабль путешественника и первооткрывателя капитана Джеймса Кука, который искали в течение 22 лет
Об этом пишет The Guardian .
"Было найдено последнее пристанище одного из важнейших кораблей в истории Австралии", - сообщил директор Австралийского музея мореходства Кевин Сампшен.
Он добавил, что судно Endeavour обнаружили у берегов США, недалеко от Род-Айленда.
Корабль был построен в 1764 году в Англии. В 1768 году Джеймс Кук отправился на судне в экспедицию в Тихий океан. В 1770 году путешественник остановился в Австралии, а затем добрался до побережья Новой Зеландии.
В 1778 году во время войны США за независимость британский флот затопил корабль. Еще через год на Гавайях, во время третьей экспедиции в Тихий океан, был убит Джеймс Кук.
Корабль разыскивали с 1999 года. За это время археологи нашли несколько других судов 18 века. Историки США дискутируют, является ли найден корабль судном Endeavour. Австралийские историки убеждают, что у них достаточно доказательств своей гипотезы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.16
- Актуальное
- Важное