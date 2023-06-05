Один из вариантов разрешения конфликта в Косово - отдать сербские районы Белграда, - эксперт-балканистка Гелетий
Один из вариантов разрешения конфликта между Сербией и Косово – это автономия сербов. Возможно, будет рассматриваться вопрос, чтобы территорию, где проживают сербы, присоединить к Сербии
Об этом в эфире Эспрессо сказала эксперт-балканистка Мария Гелетий.
"Если мы говорим о том, как урегулировать этот конфликт. Это годы работы. Есть принцип примирения, когда со сторонами начинают работать и проговаривать, какие вещи их больше всего беспокоят. В конфликтологии есть понятие "айсберг" – все, что мы видим сверху, это уже последствия основной проблемы. Причина непримирения между косовскими сербами и албанцами - конфликты, существовавшие веками. Они убивали друг друга и это остается с ними. Потом были этнические чистки Милошевича, а затем нечестное разделение", - сказала она.
Гелетий добавила, что Косово, являясь этнически сербской территорией, стало независимым государством косовских албанцев.
"Для сербов – это большая потеря их территории. Один из вариантов разрешения конфликта – это автономия. Или, возможно, в будущем будет рассматриваться вопрос, чтобы часть, где проживают сербы отсоединить от Косово и присоединить к Сербии. Возможно, это и будет самым простым вариантом, чтобы урегулировать этот конфликт", - подытожила экспертка.
- Отметим, что очередное обострение в Косово началось в мае, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти за явки менее 4%. Схватки начались, когда избранные албанцы пытались занять свои рабочие места в муниципалитете Звечан. Тогда президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии "драматической" и обвинил Приштину в эскалации и "совершении террора" против сербской общины.
- В НАТО призвали власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок, учитывая, что миротворческую миссию возглавляет Альянс.
- ЕС и США также возложили вину за новую эскалацию в Косово на Приштину.
- 30 мая сообщалось, что в Звечане начались столкновения с полицией после того, как сербские демонстранты попытались занять местную администрацию и воспрепятствовать назначению нового мэра-албанца.
- Еще 700 военнослужащих НАТО прибудут в Косово. Они пополнят ряд международных сил под руководством НАТО (KFOR)
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