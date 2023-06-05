Об этом в эфире Эспрессо сказала эксперт-балканистка Мария Гелетий.

"Если мы говорим о том, как урегулировать этот конфликт. Это годы работы. Есть принцип примирения, когда со сторонами начинают работать и проговаривать, какие вещи их больше всего беспокоят. В конфликтологии есть понятие "айсберг" – все, что мы видим сверху, это уже последствия основной проблемы. Причина непримирения между косовскими сербами и албанцами - конфликты, существовавшие веками. Они убивали друг друга и это остается с ними. Потом были этнические чистки Милошевича, а затем нечестное разделение", - сказала она.

Гелетий добавила, что Косово, являясь этнически сербской территорией, стало независимым государством косовских албанцев.

"Для сербов – это большая потеря их территории. Один из вариантов разрешения конфликта – это автономия. Или, возможно, в будущем будет рассматриваться вопрос, чтобы часть, где проживают сербы отсоединить от Косово и присоединить к Сербии. Возможно, это и будет самым простым вариантом, чтобы урегулировать этот конфликт", - подытожила экспертка.