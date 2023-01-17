Один из тренировочных полетов может стать не тренировочным, - глава Ровенской ОВА Коваль об авиаобучении РФ и Беларуси
Авианаучение в Беларуси повлияет на ритм жизни всей Украины - надо понимать, что один из таких тренировочных полетов может стать не тренировочным
Об этом в эфире Еспресо заявил начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Мы ожидаем, что эти авиаобучения повлияют на ритм жизни области и страны. При каждом взлете стратегического истребителя и бомбардировщика мы вынуждены иметь воздушную тревогу. Вчера таких не было. По нашей информации, в воздушное пространство эта техника не поднималась. Вчера день был спокоен. Посмотрим, как будет дальше. Призываю население не быть равнодушными и не игнорировать эти сигналы тревоги. Один из таких тренировочных полетов может стать не тренировочным - надо это понимать. Сотни тревог, которые уже не должны были нас расслабить и нивелировать наше внимание", - считает Кузнец
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- 16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил)
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