Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Специалисты отмечают, что иранские баллистические ракеты, которые могут быть переданы России, достаточно технологичны, несмотря на то, что Иран был отключен от современных технологий длительное время. По заявлениям представителей ГУР, эти ракеты являются более точными и дальнобойными, чем некоторые типы ракет в РФ. Конечно, поступление подобных ракет может существенно усилить возможности России, чтобы наносить удары по территории Украины. Соответственно, это большая угроза для нас", - отметил военный эксперт.

Валерий Рябых пояснил, что дальность разных типов иранских ракет составляет от 300 км до 700 км, а один из них рассчитан на поражение цели до 700 км.

"Если такие ракеты будут использоваться с близких к Украине территорий, не исключая той же Беларуси, то тогда может простреливаться вся территория нашей страны. И здесь нужно говорить об ответственности этой страны-террористки за откровенные террористические атаки критически важных объектов для гражданского населения" , – отметил Рябых.

29 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что иранские ракеты, в отличие от российских, имеют достаточно высокую точность и скорость.

Кроме того, Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США отметил, что Путин обнажает миру свое отчаяние, обращаясь к Ирану за беспилотниками и, возможно, баллистическими ракетами.

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