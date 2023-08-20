Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Даже после завершения войны провести выборы в Украине будет сложно. Поскольку есть ряд проблем, которые накопились за все это время. Во-первых, это проблема государственного реестра избирателей. Реестр полтора года не поддерживался и мы точно не знаем, кто где живет и где зарегистрирован. Я хочу напомнить, что реестр избирателей на сегодняшний день является самой точной базой данных Украины, поэтому очевидно, что для восстановления реестра нужно немало времени. Во-вторых, голосование украинцев за рубежом, это очень большая проблема, которая существовала и до вторжения РФ в Украину. У нас было от 3 до 4 млн трудовых мигрантов и очень мало избирательных участков. То есть, чтобы проголосовать украинцы в Европе должны были преодолеть большой путь", - пояснил Кошель.

Политолог считает. что следующий созыв парламента Украины будет состоять из военнослужащих более чем на 50% .

"Я за последние месяцы слышал много вопросов относительно того, как смогут проголосовать наши военнослужащие. Однако я хочу отметить другое - как будут баллотироваться наши военные. Возможно я скажу непопулярное мнение, но, по-моему, все эти информационные вбросы о проведении выборов могут быть одним из политтехнологических сценариев о недопущении к выборам условной партии военных. Поскольку военные пользуются большим доверием общества. Я убежден, что при любом сценарии следующий парламент будет состоять из более 50% военнослужащих", - добавил он.

Как возникла идея проведения выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждает, что во время войны невозможно качественно и с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.