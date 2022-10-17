Один из создателей "Игры престолов" снимет новый сериал
Исполнительный продюсер популярного сериала НВО "Игра престолов" Фрэнк Долгер займется созданием драматического триллера об искусственном интеллекте
Об этом сообщает Variety.
Шестикратный лауреат премии "Праймтайм Эмми" Фрэнк Долгер выступит шоу-раннером нового сериала "Конкордия" (Concordia), который расскажет об обществе, управляемом искусственным интеллектом. Действие "Конкордии" развернется в экспериментальном утопическом мире.
ZDF, MBC, France Télévisions и Hulu Japan станут партнерами по созданию шестисерийного англоязычного сериала, который будет снимать режиссер Барбара Эдер. Съемки пройдут в разных местах: в Риме, Северной Италии и Лейпциге в Германии.
Мир "Конкордия" работает на основе искусственного интеллекта, способствующего развитию более свободного, более справедливого и более гуманного общества. Приближается 20-я годовщина сотворения этого мира. Города всего мира выстроились в очередь, чтобы повторить успех "Конкордии". Однако огласка секрета его создания грозит уничтожить все, чего добились его создатели.
"На протяжении всей истории человечества были выдвинуты планы переосмысления общества по религиозным, политическим, экономическим и экологическим принципам, особенно в периоды, отмеченные ощущением беспорядка, культурной и финансовой дислокации и ростом насилия, как наш нынешний. Визионеры, стоящие за "Конкордией" , думают, что наконец-то у них есть технология, чтобы реализовать такой удивительный новый мир, лишь для того, чтобы обнаружить, что нет способа удержать зло, поскольку оно приходит изнутри", - рассказал о предстоящем сериале Долгер.
В сериале снимутся Кристиана Пауль ("Семейка вампиров"), Рут Брэдли ("Три секунды"), Нанна Блонделл ("Дом Дракона"), Йонас Най ("Германия 83") и Жозефин Жобер ("Смерть в раю").
Над сценарием работают Майк Волден и Николас Рач.
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