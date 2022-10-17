Один из создателей "Игры престолов" снимет новый сериал

Об этом сообщает Variety.

Шестикратный лауреат премии "Праймтайм Эмми" Фрэнк Долгер выступит шоу-раннером нового сериала "Конкордия" (Concordia), который расскажет об обществе, управляемом искусственным интеллектом. Действие "Конкордии" развернется в экспериментальном утопическом мире.

ZDF, MBC, France Télévisions и Hulu Japan станут партнерами по созданию шестисерийного англоязычного сериала, который будет снимать режиссер Барбара Эдер. Съемки пройдут в разных местах: в Риме, Северной Италии и Лейпциге в Германии.

Мир "Конкордия" работает на основе искусственного интеллекта, способствующего развитию более свободного, более справедливого и более гуманного общества. Приближается 20-я годовщина сотворения этого мира. Города всего мира выстроились в очередь, чтобы повторить успех "Конкордии". Однако огласка секрета его создания грозит уничтожить все, чего добились его создатели.

"На протяжении всей истории человечества были выдвинуты планы переосмысления общества по религиозным, политическим, экономическим и экологическим принципам, особенно в периоды, отмеченные ощущением беспорядка, культурной и финансовой дислокации и ростом насилия, как наш нынешний. Визионеры, стоящие за "Конкордией" , думают, что наконец-то у них есть технология, чтобы реализовать такой удивительный новый мир, лишь для того, чтобы обнаружить, что нет способа удержать зло, поскольку оно приходит изнутри", - рассказал о предстоящем сериале Долгер.

В сериале снимутся Кристиана Пауль ("Семейка вампиров"), Рут Брэдли ("Три секунды"), Нанна Блонделл ("Дом Дракона"), Йонас Най ("Германия 83") и Жозефин Жобер ("Смерть в раю").

Над сценарием работают Майк Волден и Николас Рач.

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