Один из штатов США отнесся в суд против TikTok из-за влияния соцсети на детей

Об этом информирует Reuters .

В иске штата Юта говорится, что платформа использует "чрезвычайно мощные алгоритмы и манипулятивные особенности дизайна, многие из которых имитируют функции игровых автоматов", и результатом "этой манипулятивной тактики является то, что молодые потребители становятся зависимыми".

Эти дети (и их родители) не знают, что TikTok лжет им о безопасности своего приложения и заставляет проверять соцсеть и просматривать в ней видео компульсивно, несмотря на ужасные последствия, которые он имеет для их психического здоровья, физического развития, семьи. и социальной жизни", - указал в иске генеральный прокурор штата Юта Шон Рейес.

Рейес сообщил, что расследование штата продолжается. На следующей неделе он обратится в суд с просьбой обязать TikTok выполнять повестки следственных органов. В частности, Юта требует гражданских штрафов, а также судебного запрета, который запрещает TikTok нарушать законодательство штата, которое защищает потребителей от обманчивых бизнес-практик.

Компания TikTok в ответ на иск заявила, что "имеет лучшие в области средства защиты для молодежи, включая автоматическое 60-минутное ограничение времени для пользователей до 18 лет и родительский контроль для аккаунтов подростков".

Отмечается, что подобные тяжбы также подали штаты Индиана и Арканзас.