Один из штатов США отнесся в суд против TikTok из-за влияния соцсети на детей
Американский штат Юта подал в суд против китайского приложения TikTok, обвинив его во вреде детям: соцсеть намеренно заставляет их проводить "нездоровое количество времени" по просмотру видео
Об этом информирует Reuters .
В иске штата Юта говорится, что платформа использует "чрезвычайно мощные алгоритмы и манипулятивные особенности дизайна, многие из которых имитируют функции игровых автоматов", и результатом "этой манипулятивной тактики является то, что молодые потребители становятся зависимыми".
Эти дети (и их родители) не знают, что TikTok лжет им о безопасности своего приложения и заставляет проверять соцсеть и просматривать в ней видео компульсивно, несмотря на ужасные последствия, которые он имеет для их психического здоровья, физического развития, семьи. и социальной жизни", - указал в иске генеральный прокурор штата Юта Шон Рейес.
Рейес сообщил, что расследование штата продолжается. На следующей неделе он обратится в суд с просьбой обязать TikTok выполнять повестки следственных органов. В частности, Юта требует гражданских штрафов, а также судебного запрета, который запрещает TikTok нарушать законодательство штата, которое защищает потребителей от обманчивых бизнес-практик.
Компания TikTok в ответ на иск заявила, что "имеет лучшие в области средства защиты для молодежи, включая автоматическое 60-минутное ограничение времени для пользователей до 18 лет и родительский контроль для аккаунтов подростков".
Отмечается, что подобные тяжбы также подали штаты Индиана и Арканзас.
- Ранее Европейский регулятор оштрафовал TikTok на $368 млн за несоблюдение защиты конфиденциальности данных детей. В ходе расследования было установлено, что при регистрации подростков на платформе TikTok по умолчанию устанавливал настройки, которые делали их аккаунты публичными, что позволяло кому-либо просматривать и комментировать видео подростков. Кроме этого, в результате таких настроек в соцсети могли получить доступ дети до 13 лет, хотя им это запрещено.
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