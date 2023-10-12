Один из сервисов Google продолжает распространять обманчивую пропаганду российской аудитории, – Bloomberg
Обманчивая пропаганда продолжает поступать российским пользователям Android через сервис персонализированной ленты рекомендаций Discover от компании Google
Об этом сообщает Bloomberg .
В России пользователи мобильных телефонов получают военную пропаганду из источников, заблокированных Google в других регионах. Это происходит через сервис отображающий ленту контента в браузере Chrome на Android-устройствах. Сообщается, что у Discover также часто появляются другие прокремлевские СМИ, такие как Комсомольская правда.
В сентябре Google зарегистрировала около 200 тысяч ежедневных переходов на пропагандистский медиаресурс "Царьград", принадлежащий российскому бизнесмену Константину Малофееву, которого США и ЕС санкционировали за его участие в подстрекательстве насилия в Украине.
Компания Google утверждает, что она успешно противодействует российским информационным операциям, направленным на поддержку войны. В 2022 году Google прекратила 1950 случаев российской ИО-активности на своих платформах.
В России блокируют Google News, но другие сервисы Alphabet Inc, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Android также используется более чем на 80% мобильных телефонов в РФ, вместе с функцией Discover, которая часто показывает прокремлевские СМИ.
Издание объясняет, что хотя Discover представляется как поисковый продукт, а не новостной, для многих пользователей многие его рекомендации, если они используют Chrome на мобильных устройствах, являются статьями, придающими ему вид новостной ленты. Злоупотребление Discover в России было определено как внутренняя проблема.
Источники отметили, что из-за того, что сервис приносит гораздо меньше дохода, чем поиск Google, у него также меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений.
- Напомним, 11 мая суд в Москве назначил штраф в размере 3 млн рублей компании Google за неудаление контента, содержащего якобы недостоверную информацию о войне против Украины.
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