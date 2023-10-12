Один из сервисов Google продолжает распространять обманчивую пропаганду российской аудитории, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .

В России пользователи мобильных телефонов получают военную пропаганду из источников, заблокированных Google в других регионах. Это происходит через сервис отображающий ленту контента в браузере Chrome на Android-устройствах. Сообщается, что у Discover также часто появляются другие прокремлевские СМИ, такие как Комсомольская правда.

В сентябре Google зарегистрировала около 200 тысяч ежедневных переходов на пропагандистский медиаресурс "Царьград", принадлежащий российскому бизнесмену Константину Малофееву, которого США и ЕС санкционировали за его участие в подстрекательстве насилия в Украине.

Компания Google утверждает, что она успешно противодействует российским информационным операциям, направленным на поддержку войны. В 2022 году Google прекратила 1950 случаев российской ИО-активности на своих платформах.

В России блокируют Google News, но другие сервисы Alphabet Inc, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Android также используется более чем на 80% мобильных телефонов в РФ, вместе с функцией Discover, которая часто показывает прокремлевские СМИ.

Издание объясняет, что хотя Discover представляется как поисковый продукт, а не новостной, для многих пользователей многие его рекомендации, если они используют Chrome на мобильных устройствах, являются статьями, придающими ему вид новостной ленты. Злоупотребление Discover в России было определено как внутренняя проблема.

Источники отметили, что из-за того, что сервис приносит гораздо меньше дохода, чем поиск Google, у него также меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений.