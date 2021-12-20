Один из самых дорогих защитников мира решил сбежать из "Ювентуса" из-за позорного сезона
Нидерландский защитник Маттейс Де Лигт решил покинуть туринский "Ювентус"
Об этом сообщает NRC.
Агент Де Лигта Мино Райола признался, что Де Лигт готов уйти из "Ювентуса" и сделать следующий шаг в своей карьере.
"Маттейс готов покинуть "Ювентус", чтобы сделать следующий шаг в своей карьере. Куда он перейдет? Пока говорить об этом преждевременно, но есть конкретный интерес со стороны "Реала", "Барселоны", ПСЖ и нескольких клубов АПЛ", – сказал агент Мино Райола.
В 2019 году Маттейс Де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякса" за 85,5 млн евро. Нидерландский защитник сыграл за туринцев 94 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
"Ювентус" провалил старт сезона и занимает седьмое место в чемпионате Италии после 18 матчей. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на шесть очков.
- В начале августа "Ювентус" продлил контракт с защитником Джорджо Кьеллини.
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