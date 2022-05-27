Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" заявил, что уходит из клуба
Вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон заявил, что вероятнее всего покинет донецкий клуб
Об этом сообщает sports.walla.co.il .
Соломон также опроверг информацию о переходе в английский "Фулхэм".
"Не знаю, каким будет мое будущее и где я буду играть в следующем сезоне. Но, скорее всего, больше не буду играть в "Шахтере" и подпишу контракт с другим клубом. Я пока не знаю, где это будет, но знаю, что это вопрос времени. Большинство публикаций по поводу моего перехода в "Фулхэм" неверны. В ближайшую неделю-две я определюсь со своим будущим", – сказал израильтянин.
Действующее соглашение Манора Соломона с горняками рассчитано до 31 декабря 2023 года. На счету 22-летнего Соломона 4 гола и 2 ассиста в этом сезоне. Transfermarkt оценивает футболиста в 18 млн евро – это третий показатель в "Шахтере".
- В декабре стало известно, что в зимнее трансферное окно полузащитник Манор Соломон заинтересован в том, чтобы покинуть донецкий "Шахтер".
- 25 мая сообщалось, что трансфер 21-летнего Михаила Мудрика в немецкий "Байер" находится на завершающем этапе.
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