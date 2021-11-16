Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" восстановился после травмы
Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Педринью восстановился после травмы
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Сегодня, 16 ноября, "Шахтер" провел получасовое фитнес-занятие и 40-минутную тренировку для игроков, не поехавших в свои сборные.
В общую группу команды вернулся хавбек Педринью. Бразилец работает наравне со всеми и готовится к матчу с "Рухом" в УПЛ. Полузащитник восстановился после повреждения, полученного в игре с "Ворсклой" (2:0) 23 октября.
Педринью перешел в "Шахтер" прошлым летом. "Горняки" заплатили "Бенфике" 18 млн евро. С тех пор 23-летний хавбек сыграл 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает бразильца в 17 млн евро – это один из самых больших показателей в "Шахтере".
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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