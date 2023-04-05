Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" продлил контракт с клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Георгий Судаков подписал новый контракт с "Шахтером", который теперь действует до 2028 года. Финансовые подробности не уточняются, прошлое соглашение истекало в декабре 2026-го.

В этом сезоне 20-летний Судаков сыграл 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач.

Transfermarkt оценивает украинца в 9 млн евро – это третий показатель среди всех игроков "Шахтера".