Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" продлил контракт с клубом
Украинский полузащитник Георгий Судаков подписал новый контракт с донецким "Шахтером"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
Георгий Судаков подписал новый контракт с "Шахтером", который теперь действует до 2028 года. Финансовые подробности не уточняются, прошлое соглашение истекало в декабре 2026-го.
В этом сезоне 20-летний Судаков сыграл 28 матчей, забил 3 мяча и отдал 9 результативных передач.
Transfermarkt оценивает украинца в 9 млн евро – это третий показатель среди всех игроков "Шахтера".
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