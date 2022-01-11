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Один из самых дорогих футболистов "Милана" выздоровел от коронавируса перед матчем против Шевченко

11 января, 2022 вторник
19:20
Спорт

Центральный защитник итальянского "Милана" Фикайо Томори получил отрицательный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Милана".

В ближайшее время Фикайо Томори вернется к тренировкам с командой. Англичанин сдал положительный тест на COVID-19 в первые дни января и пропустил матчи с "Ромой" (3:1) и "Венецией" (3:0) в Серии А.

Трансферная стоимость Томори составляет 45 млн евро – это третий показатель в "Милане". Центрбек является ключевым футболистом команды и провел 22 матча в этом сезоне.

Следующий матч "Милан" проведет 13 января. В 1/8 Кубка Италии "россонери" сыграют против "Дженоа" Андрея Шевченко.

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