Один из самых дорогих футболистов "Милана" выздоровел от коронавируса перед матчем против Шевченко
Центральный защитник итальянского "Милана" Фикайо Томори получил отрицательный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Милана".
В ближайшее время Фикайо Томори вернется к тренировкам с командой. Англичанин сдал положительный тест на COVID-19 в первые дни января и пропустил матчи с "Ромой" (3:1) и "Венецией" (3:0) в Серии А.
Трансферная стоимость Томори составляет 45 млн евро – это третий показатель в "Милане". Центрбек является ключевым футболистом команды и провел 22 матча в этом сезоне.
Следующий матч "Милан" проведет 13 января. В 1/8 Кубка Италии "россонери" сыграют против "Дженоа" Андрея Шевченко.
- Напомним, 28 декабря Андрей Шевченко сдал положительный тест на коронавирус.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в Дженоа.
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