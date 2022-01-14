Один из самых дорогих футболистов "Милана" травмировался в матче против команды Шевченко и выбыл на 2 месяца

Об этом сообщает Sky Sport Italia .

Томори получил травму колена в матче Кубка Италии против "Дженоа" Андрея Шевченко (3:1). Английский центрбек был заменен уже на 24-й минуте.



Сегодня, 14 января, у Фикайо Томори диагностировали повреждение мениска левой ноги. Восстановление защитника после травмы займет минимум два месяца.



Трансферная стоимость Томори составляет 45 млн евро – это третий показатель в "Милане". Центрбек является ключевым футболистом команды и провел 23 матча в этом сезоне.