Один из самых дорогих футболистов "Милана" травмировался в матче против команды Шевченко и выбыл на 2 месяца
Защитник итальянского "Милана" Фикайо Томори травмировал левое колено и пропустит ближайшие два месяца
Об этом сообщает Sky Sport Italia .
Томори получил травму колена в матче Кубка Италии против "Дженоа" Андрея Шевченко (3:1). Английский центрбек был заменен уже на 24-й минуте.
Сегодня, 14 января, у Фикайо Томори диагностировали повреждение мениска левой ноги. Восстановление защитника после травмы займет минимум два месяца.
Трансферная стоимость Томори составляет 45 млн евро – это третий показатель в "Милане". Центрбек является ключевым футболистом команды и провел 23 матча в этом сезоне.
- 11 января центральный защитник итальянского "Милана" Фикайо Томори получил отрицательный тест на коронавирус .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.84
Покупка 27.84Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное