Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 5 декабря многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе в городе Энгельс в Саратовской области России и аэродроме Дягиляева вблизи Рязани.

Сообщается, что два тяжелых бомбардировщика Ту-95 были повреждены в Энгельсе, а в Дягилеве три человека погибли в результате взрыва топливного бака.

Британские аналитики отмечают, что для РФ эти атаки являются одними из наиболее стратегически важных провалов обороны с момента полномасштабного вторжения в Украину. Эти военные объекты расположены гораздо глубже в тылу России, чем те, которые подвергались ударам раньше. Так, Энгельс находится на расстоянии более 600 км от территории, контролируемой Украиной.

Он является основной оперативной базой российской авиации дальнего действия на западе РФ, где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков. Эти самолеты способны нести ядерные заряды, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине.

"Россия, вероятно, отреагирует на атаки временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы разведения. Российское командование будет пытаться выявить и наложить строгие санкции на российских офицеров, которые считаются ответственными за допущение инцидента", - предположили в разведке Британии.

5 декабря ударили военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. Трое российских военнослужащих, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо получили ранения. Оба аэродрома обслуживают самолеты, выпускающие ракеты по территории Украины. По неподтвержденным данным на одном из аэродромов в результате взрыва были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, а на другом – взорвалась цистерна с горючим. Вечером в минобороны РФ признали, что два аэродрома потерпели удар.

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